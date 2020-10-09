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وزير الرى يعقد جلسة مع مشايخ قبائل سيوة للاطلاع على المشاكل والتحديات

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 09:06 ص
وزير الرى يعقد جلسة مع مشايخ قبائل سيوة للاطلاع على المشاكل والتحديات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى جلسة نقاشية مع مشايخ القبائل بواحة سيوة بمحافظة مطروح، وذلك ضمن جولته التفقدية لمشروعات الرى التي يتم تنفيذها هناك.
 
وأعرب عبد العاطى عن سعادته بوجوده بين أهالى سيوة وقدم خالص شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال، ونقل رسالة تحية وتقدير من  الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى الواحة وتوجيه فخامته لحل مشاكل الصرف الزراعى.
 
وأكد عبد العاطى حرص الدولة على تنفيذ حلول جذرية لكل المشاكل والمعوقات التى تواجه الواحة، مع التأكيد على أهمية إدراك المواطن لقيمة مشاركتهم فى مواجهه تلك التحديات وزيادة الوعي ومنع حفر آبار سطحية لما تسببته من زيادة الملوحة.
 
وأوضح عبد العاطى أن الدولة تعمل من أجل الأجيال القادمة من خلال الحفاظ علي البنية الموجود وتعظيم الاستفادة مما تم إنفاقه من استثمارات، وأشار إلى أن إدخال منظومة الرى الحديث ضرورة لا غنى عنها لترشيد استهلاك المياه ومن أجل الأجيال القادمة، وأشاد بالنماذج التي قابلها بالواحة وتعتبر نماذج مشرفة لتطبيق نظم الري الحديث ، نعمل علي تجفيف البرك لتكون صمام امان لاستقبال اي كميات مياه امطار محتملة وكذلك دعم حفر آبار عميقة تحت إشراف ومتابعة وزارة الموارد المائية والرى.
 
وأشاد عبد العاطى بما شاهده من تصنيع محلى للتمور والزيتون ومشتقاتها وهو شىء يدعو للفخر ونموذج يحتذى به.
 
وأعرب مشايخ وعوائل القبائل بواحة سيوة عن امتنانهم لزيارة وزير الري للواحة، في زيارة تعتبر الأولى من نوعها وقيامه بتفقد الواحة من شرقها إلى غربها في ظل تزامن الزيارة مع احتفال الواحة بانتصارات أكتوبر المجيدة، وأعربوا عن خالص تقديرهم بتوجيهات رئيس الجمهورية لحل مشاكل الصرف الزراعي بواحة سيوة.

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