وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بتقديم الدعم لشاب مصاب بضمور فى الكلى

كتب مدحت وهبة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى بفحص المنشور الذى تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى بشأن الشاب "سامح .م" المصاب بضمور فى الكليتين ويحتاج لزراعة كلى ويقوم بإجراء ثلاث جلسات غسيل كلى اسبوعيا تبلغ قيمة تكلفة المرة الواحدة 325 جنيه .

وتوجه فريق التدخل السريع على الفور إلى عنوان الشاب وتبين أنه يدعى "سامح .م.ع" يبلغ من العمر 29عاما يعمل نقاش ومطلق ولديه طفلين ولديه ضمور فى الكليتين ويقوم بإجراء جلسات الغسيل الكلوى على نفقته وهو الآن لا يعمل ويعيش مع والده الذى يتقاضى معاش، بالإضافة إلى اصابة والدته بمرض السرطان.

وتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة للشاب، كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة لتقديم مساعدات عينية ونقدية للأسرة، واجراء بحث اجتماعى شامل لأسرة الشاب لإمكانية استحقاق الأم والشاب بالدعم النقدى المشروط كرامة.

كما تم التنسيق من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة مع أحد الجمعيات الخيرية لإجراء جلسات الغسيل الكلوى مجانا إلى أن يتم استصدار قرار العلاج على نفقة الدولة.

وفى إطار حزمة الحماية الاجتماعية، تقوم وزارة التضامن الاجتماعى حاليا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير الرعاية الصحية المجانية لمن هم فوق خط الفقر مباشرة ولم يحصلوا على دعم نقدي، كما يتم حاليا تكثيف الجهود مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الدعم الغذائى لهم عبر بطاقات التموين.