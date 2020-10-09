مدريد معرضة لخسارة مليون سائح الشهر الجارى بسبب كورونا

وكالة الانباء الاسبانية / إفي

أصبحت العاصمة الإسبانية مدريد معرضة لخسارة نحو مليون سائح الشهر الجاري بسبب توقف النشاط السياحي في المنطقة، والذي تنسبه وكالات السفر إلى الغموض الناتج عن إجراءات احتواء فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتظهر إحصائيات الإشغال الفندقي وغير الفندقي (المخيمات والشقق والفنادق الريفية)، أنه تم في أكتوبر 2019 تسجيل 1.018 مليون سائح في مدريد.

واستقبلت الفنادق 912 ألف مسافر (منهم 375 ألف و550 من المواطنين، و535 ألف و853 أجانب)، و45 ألف و600 في المخيمات و43 ألف و417 في الشقق و16 ألف و887 في المنازل الريفية.

وبلغت نسبة الإشغال الفندقي 65.3% في مدريد، وهي ثاني أعلى نسبة مرتفعة بعد جزر الكناري.

واستقبلت مدريد في أغسطس الماضي 60 ألفا و816 سائحا غير مقيم في مقابل 540 ألف قبل عام،

ومنذ بداية العام، استقبلت مدريد مليون و54 ألف سائح، بانخفاض 70% عن الأكثر من خمسة ملايين المسجلين في أغسطس 2019.

كانت الحكومة الإسبانية قد وافقت على إعلان حالة التأهب في مدريد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أخطر رئيس الحكومة بدرو سانشيز، رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياز أيوسو.

ويأتي اتخاذ هذا القرار بعد أيام من الخلافات والتوتر السياسي بين الحكومة المركزية ورئاسة إقليم مدريد بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة انتشار الوباء.