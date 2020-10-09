محافظ جنوب سيناء ووزير المالية يفتتحان ملتقى المعرفة والتطبيق بشرم الشيخ..صور

جنوب سيناء- فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، مساء أمس الخميس، الملتقى الثاني للمعرفة والتطبيق المنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر2020 في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي وسياسات وزارة المالية بترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات دعما للتنمية المستدامة، وطبقاً لاستراتيجية وزارة المالية.

تم ذلك بحضور الدكتور عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ومحمود ابراهيم مدير عام المديرية المالية بجنوب سيناء وممثلي قطاع الحسابات والمديريات المالية علي مستوي الجمهورية.

أقيم الملتقى تحت رعاية وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء، واستهل الملتقي بالسلام الوطني ثم دقيقة حداد علي أرواح جميع شهداء الوطن.

يشار إلى أن الملتقى يهدف الي تبادل المعلومات والخبرات بين المراقبين الماليين المنتشرين في جميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن تلقي المقترحات التي تسهم في رفع الكفاءة للعاملين بوزارة المالية مما ينعكس علي حسن ادارة الموازنات العامة للدولة بدءاً من إعدادها الي تنفيذها وينعكس بصورة مباشرة علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الملتقى تم تكريم محافظ جنوب سيناء، لجهوده ودعمه في انعقاد الملتقي، كما تم تكريم رئيس مدينة شرم الشيخ لتعاونه البناء مع مديرية المديرية بالمحافظة في إنجاح الملتقي.



