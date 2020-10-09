اليوم السابع
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محافظ الغربية يتفقد منتجات معرض صنع بأيدينا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 01:29 ص
محافظ الغربية يتفقد منتجات معرض صنع بأيدينا جانب من الجولة
الغربية مصطفى عادل

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أشاد محافظ الغربية بجودة المنتجات والأسعار بمعرض صنع بأيدينا، والذى يستمر حتى  22 أكتوبر داخل استاد طنطا ويعرض مجموعة من الصناعات المتعددة، حيث يحتوى المعرض على 50 باكية تقدم المنتجات الجلدية والأحذية الرياضية والشنط والإكسسوارات والعطور والملابس والأثاث والموبيليا والحلويات الشرقية والغربية والمنتجات الطبيعية كعسل النحل والزبيب والمصنوعات الزجاجية والمنتجات اليدوية من سجاد ودهانات وديكورات وستائر ومأكولات ريفية ومنسوجات قطنية ومفروشات.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة جيهان الذهبي المشرفة على المعرض بإشادة الضيوف والحاضرين بجودة جميع المنتجات ودقة تصنيعها وانخفاض أسعارها بأكثر من 70 % مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

يذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد قام بافتتاح المعرض مساء السابع من أكتوبر في إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي ، بمشاركة جهاز تنمية المشروعات ومشروعك ومديريات التربية والتعليم والزراعة والتضامن الإجتماعي والشركات الخاصة.


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