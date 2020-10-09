محافظ البحيرة يتابع أعمال تطوير شارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور .. صور

البحيرة - ناصر جودة

أجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بشارع عبد السلام الشاذلي أحد أهم الشوارع الرئيسية بمدينة دمنهور العاصمة، والمقرر تطويره ورفع كفاءته بطول 2.5 كم فى كل اتجاه وبتكلفة 15 مليون جنيه ، فى إطار خطة محافظة البحيرة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة .

وتابع المحافظ الأعمال الجارية لتطوير وتنسيق وتجميل الشارع بالكامل من إنارة وكهرباء وأعمدة ديكورية وتشجير، وبلدورات ومحطات انتظار للأتوبيسات والسيارات على أعلى مستوى ووفق أحدث النماذج العالمية والوضع الحالي للشارع ، بعدما تم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالشارع من صرف صحي وكهرباء وغاز وتليفونات وتحول رقمي خلال الفترة الماضية .

ووجه المحافظ ، بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد والانتهاء من كافة الاعمال خلال شهر ونصف وقبل موسم الشتاء والامطار وكذا الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة .

ورافق اللواء المحافظ، اللواء محمد شوقى بدر- السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة دمنهور.

وكان شهد محافظ البحيرة، والشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة 9/ 10 / 2020م صلاة الجمعة بمسجد عطا بمدينة بنها، وألقى الشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة خطبة الجمعة بعنوان: "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن".

وأشاد محافظ البحيرة بموضوع الخطبة مؤكدًا أن الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل هذا الوطن لن ينسى الوطن دماءهم الزكية الطاهرة ، وأنه ينبغي على أبناء الوطن أن يضحوا في سبيل رفعة هذا الوطن كما ضحى هؤلاء الشهداء بالإخلاص في العمل ، والتفاني في البناء والتعمير ، والوقوف صفا واحدا ضد أية شائعات يحاول المغرضون ترويجها للنيل من عزة هذا الوطن وأمنه واستقراره ، كما أننا يجب أن نستلهم روح أكتوبر ونكون يدا واحدة ضد كل متآمر أو خائن يحاول النيل من عزة هذا الوطن وكرامته ، مشيدًا سيادته بالتزام أبناء محافظة البحيرة بالإجراءات والضوابط الاحترازية.