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مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة اليوم لبحث قضية افتتاح مدينة فاروشا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 10:12 ص
مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة اليوم لبحث قضية افتتاح مدينة فاروشا مجلس الأمن - ارشيفية
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن جلسة مغلقة لمجلس الأمن ستنعقد اليوم بطلب من قبرص لبحث قضية افتتاح مدينة فاروشا.

انتقد الاتحاد الأوروبي وروسيا قرار فتح منتجع فاروشا الذي تم إغلاقه منذ الغزو التركي لقبرص، واتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بتأجيج التوترات بين أتراك شمال قبرص وقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي. 
 
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي،  إن دعم تركيا لافتتاح فاروشا في شمال قبرص التركية ، يؤجج التوترات بين الأتراك في شمال وقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

مجلس الأمن

مدينة فاروشا

قبرص

انعقاد مجلس لامن

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