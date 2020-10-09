وذكرت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنه تم العثور على ثلاثة خنازير نافقة في مزرعة بإقليم "كانج وون" في وقت متأخر من أمس، وأظهرت نتائج الاختبارات أنها مصابة بالمرض القاتل. ويبلغ عدد الخنازير في المزرعة المصابة 940 خنزيرا.



وأصدرت الحكومة الكورية الجنوبية حظرا خاص على السفر والتنقل لمدة 48 ساعة في المرافق المتعلقة بالثروة الحيوانية في إقليمي "كيونج كي" و"كانج وون".



وفي العام الماضي، اجتاحت حمى الخنازير الأفريقية مزارع الخنازير في المناطق الشمالية التي تغطي إقليمي "كيونج كي" و"كانج وون"، مما دفع السلطات إلى إعدام حوالي 400 ألف خنزير في جميع أنحاء البلاد، كجزء من الإجراءات الوقائية. وقد انتشر المرض في حوالي 14 مزرعة.



وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن أي حالات جديدة من المرض في المزارع المحلية منذ أكتوبر من العام الماضي، فإن الفيروس كان منتشرا بين الخنازير البرية، والتي يمكن أن تصيب الخنازير المستأنسة بالعدوى عن طريق المخالطة.

جدير بالذكر أن المرض لا يصيب البشر لكنه قاتل للخنازير، ولا يوجد حاليا لقاح أو علاج له.