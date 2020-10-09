قطاع النبيذ فى أوروبا يطالب بإنهاء التعريفات الإضافية لتجنب الحرب التجارية

كتبت فاطمة شوقى

طالبت اللجنة الأوروبية لشركات النبيذ (CEEV) ، وهي جمعية ينتمي إليها اتحاد النبيذ الإسباني (FEV) ، جنبًا إلى جنب مع 17 منظمة أخرى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من قطاعات تجارة التجزئة ، وترميم وموزعي ومنتجي دعا النبيذ والمشروبات الروحية والبيرة بشكل مشترك إلى إنهاء التعريفات الإضافية والتفاوض لتجنب الحرب التجارية.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أنه على وجه التحديد ، أرسلت الكيانات رسالة إلى سلطات أمريكا الشمالية وأوروبا تحثها على المراهنة على التفاوض والتوصل إلى اتفاق يسمح بإلغاء التعريفات الإضافية على النبيذ والبيرو ، مما سيولد النمو والعمالة على جانبي المحيط الأطلسى.

وتم إرسال هذه الرسالة تحديدًا إلى الممثل التجاري للولايات المتحدة ، روبرت إي لايتهايزر ، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ، فالديس دومبروفسكيس، وتسلط الرسالة الضوء على "الضرر الشديد" الذي تعانيه هذه القطاعات نتيجة الرسوم الجمركية وتدعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن فرض تعريفات جديدة وتعليق تلك السارية أثناء إجراء المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الرسالة تأتى بعد ظهور أنباء في بعض وسائل الإعلام تشير إلى أن منظمة التجارة العالمية (WTO) يمكنها نشر تقرير التحكيم رسميًا بشأن قضية Boeing قريبًا ، وتحديد مقدار الإجراءات المضادة التي يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي ،ويعتقد أنها قد تصل إلى 4 مليار دولار.

بالاضافة إلى اللجنة الأوروبية لشركات النبيذ ، تم اعتماد الخطاب من جانب الولايات المتحدة من قبل الجمعيات الرئيسية لقطاع النبيذ مثل معهد النبيذ أو Wine America أو US Wine Trade Alliance أو الرابطة الوطنية لبائعي النبيذ بالتجزئة أو تجار النبيذ والمشروبات الروحيين بالجملة في أمريكا من بين دول أخرى.

وأشاروا جميعًا إلى أن تصعيد الرسوم الجمركية في قطاعي النبيذ والمشروبات الروحية لن يؤدي إلا إلى "زيادة الضرر" الناتج عن الصناعة ، التي تعاني من تأثير سلبي للغاية مع الإغلاق والقيود المفروضة على الصناعة على جانبي المحيط الأطلسي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأخيرًا ، تم التذكير بأن العودة إلى الوضع السابق للتعريفات الإضافية أمر "ضروري" لهذه القطاعات لتوليد دعم العمالة مرة أخرى على كلا الجانبين، حسبما أكدت الصحيفة.