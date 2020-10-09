فرنسا تتوقع إعلان هدنة مساء اليوم بين أرمينيا وأذربيجان

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن فرنسا تتوقع إعلان هدنة مساء اليوم أو غدا في ناغورنو كاراباخ.

وفى وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية قبل قليل، باستدعاء أذربيجان سفيرها لدى اليونان للتشاور، فى غضون ذلك، خاضت أذربيجان وقوات من أصل أرمينى اشتباكات جديدة فى إقليم ناجورنو قرة باغ ومحيطه اليوم الخميس قبل الاجتماع المقرر فى جنيف بين الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا فى محاولة لتجنب حرب أوسع فى جنوب القوقاز.

وقالت أذربيجان أن القوات الأرمينية قصفت مدينة كنجة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وإن مدنيا قتل فى منطقة جورانبوي. وقالت أن قرى أخرى تعرضت للقصف من قبل القوات العرقية الأرمينية.