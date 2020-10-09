وأضاف ان هذه المعلومات أفاد بها أحد أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 12 شخصا، والذي تم إنقاذه أمس.موضحا أن السفينة كانت تبحر بدون معدات سلامة وفي ظل ظروف جوية غير مواتية عندما وقع الحادث. وقال: "نظرا إلى حالة السفينة التي لم تكن بها سترات نجاة ولا معدات أمان أخرى، فإن فرص بقاء الأحد عشر شخصا على قيد الحياة ضئيلة للغاية".

وأكدت السلطات الإندونيسية أن البحث عن أفراد الطاقم المفقودين استؤنفت اليوم الجمعة، بمشاركة أفراد من البحرية ومكاتب البحث والإنقاذ ورجال شرطة المياه في المنطقة.