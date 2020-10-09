ضبط 6 أشحاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجوار فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية بيت داود تم إطلاق أعيرة نارية فيها دون حدوث إصابات، تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم وتم عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيق. كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية بيت داوود دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع الجنوب، والمقدم أسامة طنطاوى وكيل الفرع والرائد عزت سليمان رئيس وحدة مباحث المركز أن المشاجرة بين طرف أول هاني ع ع 29 سنة مزارع، وعلي ح م ا 44 سنة موظف وأحمد ع ع 24 سنة مزارع.

وبين طرف ثانى عمرو ا ا 32 سنة سائق، ومهني م ع 32 سنة مزارع، وحاتم ع م ا 25 سنة عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول والثاني من الطرف الثاني بندقية خرطوش عيار 12 وفرد خرطوش محلي الصنع وبحوزة الثالث من الطرف الأول فرد روسي محلي الصنع، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم أثناء المشاجرة في الهواء بقصد التهديد بسبب خلافات الجيرة توتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق. وتم تحرير محضرا بالواقعة.