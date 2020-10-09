اليوم السابع
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ضبط 30 طن لحوم ودواجن وكبدة فاسدة فى الجيزة.. صور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 11:17 ص
ضبط 30 طن لحوم ودواجن وكبدة فاسدة فى الجيزة.. صور جانب من المضبوطات
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين على مدار شهر من ضبط 30 طن لحوم ولحوم مفرومة ودواجن ومقطعات دواجن ومصنعات لحوم وكبدة ودهون ودبرويهات حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى داخل ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع مجمدات ومحال وذلك قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين مؤكدًا على استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تمكنت المحافظة من ضبط 1.5 طن لحوم ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة لدى مخازن للحوم ومحلات جزارة ومفرمة بأحياء بولاق الدكرور وجنوب الجيزة والعجوزة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه أشار الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، إلى أنه بناء على توجيهات اللواء محافظ الجيزة فقد تم تكثيف مجهودات الطب الوقائى خلال الشهر الماضى حيث تم تحصين 31694 ماشية ضد أمراض حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية وتحصين 31171 رأس ماشية ضد أمراض الجدرى الماشية والأغنام وطاعون مجترات ونيموباك وذلك فى إطار الحملة القومية الثانية للتحصين.

 

 

 

 

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لحوم فاسدة

الطب البيطري

الجيزة

تحصين الماشية

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