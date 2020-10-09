اليوم السابع
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ضبط 2 طن مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك بمصنع بدون ترخيص فى الخانكة

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 12:35 م
ضبط 2 طن مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك بمصنع بدون ترخيص فى الخانكة لحوم فاسدة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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نجحت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بقيادة العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث تموين القليوبية، من ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية، بدون ترخيص بالخانكة، وذلك لقيامه بتجميع كميات من المواد الغذائية ومقطعات اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى، تمهيدا لعرضها بالأسواق، ما يعرض صحة المواطنين للخطر، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم، مدير مباحث تموين القليوبية، يفيد ورود معلومات بقيام مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالخانكة بتجميع كميات من المواد الغذائية ومقطعات اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى تمهيدا لعرضها بالأسواق مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

تم تشكيل حملة بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة، وتمكنت من ضبط 2٫23 طن مقطعات لحوم ومفروم لحوم، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالخانكة، وتم تحرير محضر بالوقاعة وإحالته للنيابة للتحقيق.


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إبراهيم سالم

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