ضبط مصنع غير مرخص يستخدم علامات تجارية مقلدة فى تعبئة مواد غذائية بأسيوط..صور

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بمركز أبوتيج تمكنت بالتنسيق مع الجهات الرقابية من ضبط مصنع لتعبئة منتجات غذائية ومنظفات، ويدار بدون ترخيص، ويقوم بتقليد العلامات التجارية بقصد طرحها بالأسواق مدخلًا الغش والخداع على المستهلكين. وتم اتخاذ الاجراءات القانوينة ضده.

وأكد المحافظ على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على المصانع والأسواق ومنشآت بيع وتداول الأغذية بكافة قرى ونجوع المحافظة لمحاربة الغش التجاري وحماية جمهور المستهلكين والتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدي الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق المواطنين.

كانت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج قد شنت حملة مفاجئة بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة ومباحث التموين للمتابعة والتفتيش والمرور على الأسواق ومنافذ البيع.

وأوضح يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج إن الحملة تمكنت من ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية والمنظفات يدار بدون ترخيص ويقوم بتقليد العلامات التجارية وطرح المنتج في الأسواق مما يعد غش تجاري للمستهلك كما تم ضبط كمية من العبوات الفارغة والكراتين الفارغة والاستيكارات لزوم التعبئة وتم التحفظ على المضبوطات وأخذ عينات لإرسالها لمعامل وزارة الصحة للتاكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية مؤكدًا أن الحملات مستمرة بناءاً على تعليمات محافظ أسيوط لمحاربة كافة انواع الغش التجاري للسلع وضبط كل من تسول لهم أنفسهم المتاجرة بصحة المواطنين لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر ضد المخالفين.