ضبط عامل وراء واقعة إشعال النيران فى معرض سجاد بقنا

قنا -وائل محمد

كشفت الأجهزة الأمنية في قنا، اللغز وراء الحريق الضخم الذى وقع بمنطقة السهاريج، وتمكنت من القبض على مرتكبها خلال ساعات معدودة، بدائرة بندر قنا.

وتوصلت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث بندر قنا، أن مرتكب الواقعة، أحد العاملين بشارع السهاريج، بعد التعرف عليه خلال فحص كاميرات المراقبة، حيث ظهر خلال وقت الحريق بشارع سفينة، ومرتدي كمامة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، من قسم بندر قنا، يفيد بالقبض على مصطفى.م.م، في العشرينات، بتهمة إشعال النيران، في عدد من المحال التجارية للملابس، بمنطقة السهاريج في مدينة قنا، وتسبب في خسائر مالية فادحة لمجموعة من المواطنين.

وقد أسفر حريق السهاريج الذي اندلع فجر اليوم الأربعاء، عن عدة تلفيات دون وجود خسائر بشرية، وهي" تفحم معرض للسجاد ، ومحلين تجاريين للملابس، وبضائع تابعة لعاملين آخرين، وتفحم مقام الشيخ الأنصاري.

جارى التحقيق مع المتهم للكشف على سبب ارتكابه الواقعة، كما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.