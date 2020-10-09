اليوم السابع
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صيادون أمريكيون ينجحون من اصطياد أفعى طولها 6.1 متر فى فلوريدا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 02:00 ص
صيادون أمريكيون ينجحون من اصطياد أفعى طولها 6.1 متر فى فلوريدا أفعى_ صورة أرشيفية
وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)

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تمكن صيادون أمريكيون من الإيقاع بأفعى بورمية طولها 6.1 مترا، فى منطقة مستنقعات على بعد 56 كلم من ميامي، وتبين أنها الأضخم من بين الأفاعى التى انتشرت فى منطقة إيفرجليدس بولاية فلوريدا.

وعثر الصيادان رايان أوسبرن وكيفن بافليدى على هذه الأفعى العملاقة التى وصفاها بـ"المتوحشة"، فى إطار برنامج مكافحة الأفاعى الذى أطلقته لجنة حماية الثروة السمكية والحياة البرية وهيئة إدارة مياه جنوب فلوريدا.

وأسفر هذا البرنامج حتى الآن عن اصطياد خمسة آلاف أفعى على الأقل خلال ثلاثة أعوام، كانت آخرها الأفعى البورمية العملاقة فى الثانى من الشهر الجاري.

ولا يعلم أحد على وجه الدقة كيف وصلت هذه الزواحف الآسيوية إلى أكبر محمية طبيعية فى فلوريدا، وتوجد فرضيات لا حصر لها لكن

 

 


صيادون أمريكيون

اصطياد أفعى

فلوريدا

أمريكا

أخبار أمريكا

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