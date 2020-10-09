صور.. استهلال ثانى أيام مهرجان الهجن بشرم الشيخ بشوطى الماراثون

شرم الشيخ - محمد حسين

استهلت فعاليات مهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن فى يومها الثانى بشوطين مارثون لمسافة 6 كيلو مترات، حيث انطلقت فعاليات المهرجان أمس الخميس وتواصلت اليوم الجمعة ومقرر أن تختتم غدا السبت وينظمه الاتحاد المصرى للهجن، تحت إشراف وبرعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.

وشارك فى اشواط المارثون الافتتاحية اليوم هجن من مختلف محافظات مصر، تسابقت على مضمار السباق وسط متابعة الألاف من عشاقها.

واستخدم فى قيادة الهجن الراكب الآلى الذى يقوم مدرب كل هجين مشارك بتشغيله عن بعد ومهمة الراكب قيادة الجمل وتوجيهه إلكترونيا لزيادة السرعة والانطلاق.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى للهجن إن فعاليات اليوم الجمعة تتضمن خلال الفترة المسائية أشواط الإثارة الخاصة بجائزة سيارة، وعددها شوطين للفائز الأول وهو الشوط رقم 26 لمسافة 6 كيلو مترات، وتشارك فيه الهجن بسن مفتوح، والشوط 26 لمسافة 6 كيلو مترات.

وأشار إلى أن إجمالى عدد أشواط، اليوم الجمعة، 4 أشواط للفترة الصباحية، وهى شوط المارثون لمسافة 12 كيلو وشوط مارثون 6 كيلو وشوط الهجن الأصيلة 6 كيلو وشوط هجن عباديات. وأوضح أن فعاليات الفترة المسائية تتضمن 10 أشواط منوعة، ويشارك أهل الهجن بفعاليات السباق وعدد من زوار المدينة والسائحين العرب والأجانب. وكان مضمار الهجن بشرم الشيخ شهد مساء امس منافسات مهرجان سباق شرم الشيخ للهجن لفترة المساء بحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ ، وعددا من رموز ومشايخ قيائل سيناء ، وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهحن .

وأعلنت لجنة تحكيم اشواط المهرجان اسماء اول الأشواط وهم عبدالله زايد تياها، من شمال سيناء ، وخالد ابوعياد حويطات من السويس ومحمد ابومسلم جراجرة من جنوب سيناء ، وسليم سلام احيوات من شمال سيناء ، ومحمد سلمى حويطات من السويس، ومحمد أبوضويعن حويطات من السويس .

وقال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ ، انه يتم تقديم كل الدعم لنجاح المهرجان واكد ان المهرجان يعد اضافة قوية لمدينة شرم الشيخ .

وتضمنت فعاليات المهرجان امسيات فنية يحييها الشعراء المحليين .

وسبق وأعلنت اللجنة المحكمة لمهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن، نتائج أشواط الفترة الأولى من أول أيام السباق.

وفاز بالمركز الأول بشوطين المحافظات على مسافة 4 كيلو، كل من على حسن عبدالله شرارات من الوادى الجديد ، وعادل عبدالحميد العزمى من قنا .

وفاز بأول الأشواط التالية كل من محمد دخل الله ترابين من التل الكبير، وعيادة الشاعر احيوات من شمال سيناء ، وصابر سليمان عيايدة من الاسماعيليه وعلى محمد سلمى من السويس وراشد مسلح حويطات من السويس و عايد ابوحرب من جنوب سيناء ، وصالح معمر قرارشه من جنوب سيناء ، وسالم هاشل ترابين من الاسماعيلية ، وعطية حميد احيوات من شمال سيناء ، وراشد مسلم حويطات من السويس ، ومحمد زايد تياها من الاسماعيلية، ومحمد ابوسلمى حويطات من السويس .

ضمت لجنة التحكيم المحكمين خضر جرابيع سلام ، وعمر القرم ، وسارى مسلم عليان ، ومهدى سالم سليمان .