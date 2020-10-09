روسيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن روسيا سجلت أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

يذكر أن أكد البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، أن فيروس كورونا المستجد إشارة ربانية للبشرية، وتحذير أخير لنا جميعا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف بطريرك موسكو وسائر روسيا، أن هذه علامة قوية للغاية، وربما حتى جرس الإنذار الأخير لنا جميعا، متابعا: هذه إشارة من الله، حتى نتعلم حقا التفكير بشكل مختلف، ولكى نؤدى واجباتنا اليومية بشكل مختلف، ونتعلم كيف نتغلب على صخب الحياة ونفكر أكثر في الشيء الرئيسي الأهم وهو خلاص الروح.

ولفت بطريرك موسكو وسائر روسيا إلى أن حدثا واسع النطاق كوباء الفيروس التاجي، لا يمكن أن يقع خارج الإرادة الإلهية.