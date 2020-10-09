"رجال الأعمال" تلتقى وزير الإسكان لبحث الاشتراطات الجديدة للبناء

قال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن الجمعية ستعقد اجتماعاً مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بأحد فنادق القاهرة يوم 25 أكتوبر الجارى، لبحث عدة ملفات أبرزها التعرف على تصور الوزير بشأن الاشتراطات الجديدة للبناء، وكيفية استخراج التراخيص الجديدة، وكذلك مناقشة آخر تطورات قانون اتحاد المطورين العقاريين.

وأكد "فوزى"، أن قطاع البناء والتطوير العقارى فى مصر يشهد حالياً تطورا كبيرا، من حيث تغير خريطة التنمية العمرانية بشكل كبير وسريع، حيث يظهر ذلك من خلال المجتمعات العمرانية الجديدة والمشاريع القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، منطقة الحزام الأخضر والتى تعد امتداد لمدينة الشيخ زايد إضافة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة بمدن الصعيد، مشيرا إلى الوضع الجديد فى التعاملات مع المحليات فى منح التراخيص وخاصة فى محافظة الإسكندرية، حيث سيتم تعديلات برخص البناء فى المحافظة لعمل جراجات، مؤكدا وجود حسم شديد فى التنفيذ كما أن هناك حظرا كاملا للبناء بهذه المحافظة.

وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أن الاتجاه المتوقع للمطورين العقاريين خلال الفترة القادمة، سيكون للمجتمعات العمرانية الجديدة فى الصعيد والحزام الأخضر والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وغيرهم من المدن الجديدة.

وسبق أن حدد أعضاء لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، 6 ملفات التى سيتم طرحها على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها، التعاون مع الجامعات والبحث العلمي، قانون الصيانة للعقارات والتواصل مع مجلس النواب للحصول على نسخة من مشروع القانون وتناول ملف تأخر صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، وسياسة طرح الأراضي، عمليات التسجيل، الاشتراطات الجديدة للبناء بعد فترة ال 6 شهور، الكثافة والمساحات المطلوبة للبناء، طرق المحاسبة الضريبية لشركات التطوير العقارى والمعايير الجديدة المتبعة، مشروعات الشراكة ونسب الفائدة على الأقساط الثابتة والمرتفعة.