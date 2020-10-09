جو بايدن يعد بقيادة الولايات المتحدة لمعاجة الجوع فى العالم

كتب هيثم سلامة

هنأ جو بايدن، المرشح الديموقراطى، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، القائمين على برنامج الغذاء العالمى بالفوز بجائزة نوبل للسلام، موضحا أنه سيعيد قيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة تزايد الجوع فى العالم والذى تفاقم بسبب الوباء والصراعات.

وكتب جو بايدن، عبر حسابه بموقع تويتر: "مبروك لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة، مع تزايد الجوع في العالم، الذي تفاقم بسبب الوباء والصراع في جميع أنحاء العالم، يجب علينا أن نتعاون لمكافحة انعدام الأمن الغذائي كرئيس، سأدعم برنامج الأغذية العالمي وأعيد تأكيد القيادة الأمريكية لمعالجة الجوع في العالم".



جو بايدن تويتر

من جانب آخر، أعرب برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، عن سعادته بالفوز بجائزة نوبل للسلام، لجهوده فى مكافحة الجوع فى العالم، وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية أو نحو 1.1 مليون دولار، وستمنح فى أوسلو فى العاشر من ديسمبر المقبل، مؤكدا أن الحصول على هذه الجائزة تذكير بأن السلام والقضاء على الجوع مترابطان.

ومن خلال حساب الأمم المتحدة على تويتر، قال برنامج الأغذية على هذه الجائزة: "حصولنا على جائزة نوبل للسلام تذكير بأن السلام والقضاء على الجوع مترابطان، وتقدير لعمل موظفى البرنامج الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم لتوفير الغذاء والمساعدات لأكثر من 100 مليون جائع بأنحاء العالم".

كانت لجنة نوبل للسلام، أعلنت عن منح الجائزة هذا العام لبرنامج الأغذية العالمى، لجهوده فى مكافحة الجوع فى العالم، وقالت اللجنة المانحة للجائزة فى بيان لها إن وباء كورونا قد زاد من الجوع الذى يواجه الملايين حول العالم، ودعت الحكومات لضمان أن برنامج الأغذية العالمى ومنظمات المساعدة الأخرى تتلقى الدعم المالى الضرورية لتغذية هؤلاء، وأضاف البيان إنه بهذه الجائزة تأمل اللجنة تحويل أنظار العالم غلى الملايين الذين يعانون أو يواجهون خطر الجوع. وقال رئيس لجنة نوبل بيرت ريس أندرسون إن برنامج التغذية العالمى يلعب دورا رئيسا فى التعاون المشترك فى جعل الأمن الغذائى أداة للسلام. وأضافت أنه يساهم بشكل يومى فى تعزيز أخوة الدول المذكورة فى وصية ألفريد نوبل.