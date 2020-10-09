جابر طايع: افتتاح 344 مسجداً خلال شهرى "سبتمبر وأكتوبر"

أيمن رمضان

قال الدكتورجابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، إن افتتاح مساجد تحمل أسماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الوطن، يعد أكبر رد ودليل على جماعة الإخوان الإرهابية التي تتاجر بالدين، وتروج لشائعات هدم المساجد في مصر، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 344 مسجداً خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، وتابع:"هذه المساجد تم بنائها وتشييدها في العام الأخير".

وأضاف "طايع"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصرى يقف خلف الجيش المصرى ومؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب والتطرف.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن الوزارة كما تحافظ على بناء المساجد تعمل أيضاً على ما يقال على المنابر، بحيث يكون بعيداً عن الدعاية الانتخابية وتشدد دائماً على منع ذلك تماماً .