تعرف على فوائد الزعتر الصحيه خفض ضغط الدم وعلاج السعال

كتبت هند عادل

الزعتر من الأعشاب التي تستخدم لعلاج مجموعة من الأعراض والشكاوى الصحية وتشمل الإسهال وآلام المعدة والتهاب المفاصل والتهاب الحلق، لما يحتويه الزعتر من خصائص مضادة للجراثيم ومبيدات الحشرات، وربما خصائص مضادة للفطريات، استخدم قدماء المصريين الزعتر عبر التاريخ للتحنيط تشمل أشكال الزعتر الأعشاب الطازجة والمجففة والزيوت العطرية.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday للزعتر مجموعة من التأثيرات الطبية القوية، الثيمول هو واحد من فئة المركبات التي تحدث بشكل طبيعي والمعروفة باسم المبيدات الحيوية هذه هي المواد التي يمكن أن تدمر الكائنات الحية الضارة ، مثل البكتيريا المعدية، والثيمول يمكن أن يقلل مقاومة البكتيريا للأدوية الشائعة ، بما في ذلك البنسلين.

يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع



وجد باحثون في جامعة بلجراد بصربيا ، أن مستخلصًا مائيًا تم الحصول عليه من الزعتر البري يقلل من ضغط الدم في الاختبارات التي أجريت على الفئران، تستجيب الفئران لارتفاع ضغط الدم بطريقة مماثلة للناس ، لذلك قد يكون للنتائج آثار على البشر.

علاج الالتهابات البكتيرية المنقولة بالغذاء



درس فريق في مركز دراسات العلوم الحيوانية والبيطرية بالبرتغال النشاط المضاد للميكروبات للزيوت الأساسية المستخرجة من مجموعة من النباتات العطرية ، بما في ذلك زيت الزعتر، وأفادوا أن زيت الزعتر، حتى بتركيزات منخفضة ، أظهر إمكاناته كمواد حافظة طبيعية للمنتجات الغذائية ضد العديد من البكتيريا الشائعة المنقولة بالغذاء التي تسبب أمراض الإنسان.

الوقايه من سرطان القولون



وجدت دراسة أجريت في لشبونة بالبرتغال ، أن مستخلصات الزعتر قد تحمي الناس من سرطان القولون.

الوقاية من سرطان الثدي



درس الباحثون في تركيا تأثير الزعتر البري على نشاط سرطان الثدي ، وعلى وجه التحديد كيف يؤثر على موت الخلايا المبرمج أو موت الخلايا والأحداث المرتبطة بالجينات في خلايا سرطان الثدي ووجدوا أن الزعتر البري تسبب في موت الخلايا في خلايا سرطان الثدي.

علاج العدوي الفطريه



فطر Candida albicans هو سبب شائع لعدوى الخميرة في الفم والمهبل ، وهي حالة متكررة تسمى "القلاع"، وجد الباحثون في جامعة تورين بإيطاليا أن الزيت العطري للزعتر عزز بشكل كبير تدمير فطر C. albicans في جسم الإنسان.

علاج حب الشباب



اختبر علماء من جامعة ليدز بإنجلترا تأثيرالزعتر على البكتيريا المسببة لحب الشباب Propionibacterium acnes وجدوا أن الزعتر قد يكون فعالاً في علاج حب الشباب، وأثبت تأثيره المضاد للبكتيريا أنه أقوى من التراكيز القياسية للبنزويل بيروكسايد ، المكون النشط في معظم كريمات وغسول حب الشباب.

علاج تشنجات الحيض



لطالما تم الترويج للزعتر بسبب خصائصه المسكنة (المسكنة للألم) ومضادات التشنج (تخفيف التشنج) غالبًا ما تكون الأدلة الداعمة لهذه الادعاءات مختلطة، ولكن كانت هناك بعض النتائج الواعدة.

في دراسة نشرت في مجلة Research in Medical Sciences ، أعطى الباحثون 120 طالبة جامعية إما مكملات الزعتر أو الأيبوبروفين لعلاج تقلصات الدورة الشهرية.

بعد شهرين من العلاج (أربع مرات يوميًا لمكملات الزعتر وثلاث مرات يوميًا للإيبوبروفين)، أبلغت كلتا المجموعتين من النساء عن مستويات مماثلة من الراحة، يشير هذا إلى أن الزعتر قد يكون بديلاً قابلاً للتطبيق للإيبوبروفين مع آثار جانبية أقل بكثير.

علاج السعال



يستخدم الزعتر منذ فترة طويلة كعلاج منزلي للسعال والتهاب الشعب الهوائية وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى يؤخذ عن طريق الفم أحيانًا لعلاج عدوى في الصدر أو استنشاقه لفتح المسالك الهوائية وهناك بعض الأدلة السريرية على هذه التأثيرات.