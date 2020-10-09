اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:21 م
تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدر سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 68.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 249 مليون جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 3.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 221.1 مليون جنيه.
 
وتصدر سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير، الأكثر تداولاً بالبورصة، بعد إعلانها عن تلقيها عروض من تحالفات مستثمرين مصرية وأجنبية (ليس من يبنهم شركة إعمار مصر) لشراء قطع أراضي بمساحات كبيرة (تزيد على 1.9 مليون متر مربع) بمشروعات الشركة، منوهة إلى أن هذه العروض محل دراسة الشركة والتفاوض مع المستثمرين راغبي الشراء.
 
وجاء فى المركز الثالث سهم "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول بلغ 51.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول 183 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 26.3 مليون ورقة وبقيمة تداول 168.8 مليون جنيه، ثم "المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)" بحجم تداول 72.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 151.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
وفى المركز السادس "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 42 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 127.5 مليون جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 48 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 122.1 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 15.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 113.7 مليون جنيه، وفى المركز التاسع " فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 4 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 111.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "رواد السياحة-رواد" بحجم تداول بلغ 6 ملايين ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 109.1 مليون جنيه.

البورصة المصرية

اخبار البورصة

بورصة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة