تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 68.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 249 مليون جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 3.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 221.1 مليون جنيه.

وتصدر سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير، الأكثر تداولاً بالبورصة، بعد إعلانها عن تلقيها عروض من تحالفات مستثمرين مصرية وأجنبية (ليس من يبنهم شركة إعمار مصر) لشراء قطع أراضي بمساحات كبيرة (تزيد على 1.9 مليون متر مربع) بمشروعات الشركة، منوهة إلى أن هذه العروض محل دراسة الشركة والتفاوض مع المستثمرين راغبي الشراء.

وجاء فى المركز الثالث سهم "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول بلغ 51.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول 183 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 26.3 مليون ورقة وبقيمة تداول 168.8 مليون جنيه، ثم "المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)" بحجم تداول 72.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 151.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 42 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 127.5 مليون جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 48 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 122.1 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 15.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 113.7 مليون جنيه، وفى المركز التاسع " فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 4 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 111.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "رواد السياحة-رواد" بحجم تداول بلغ 6 ملايين ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 109.1 مليون جنيه.