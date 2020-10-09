تعرف على التحويلات المرورية الخاصة بإنشاء محور الفردوس منعا للزحام

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لحركة السيارات أثناء إجراء أعمال إنشاء محور الفردوس، وعينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية بمناطق الأعمال بمحور الفردوس المستحدث ضمن الخطة القومية للطرق لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة في المحاور المرتبطة بتلك المنطقة.

وتم إجراء تحويلات مرورية خلال فترة الأعمال، حيث تم غلق الطريق بداية من الأُتوستراد (ميدان الدويقة) وحتى شارع أحمد بن إينال لتنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بكوبرى الأوتوستراد، كما تم تحويل حركة المرور تجاه شارع الملك خشكندار الموازي لشارع قنصوة (بالنسبة للقادم من الأُوتوستراد في اتجاه مناطق الفردوس وصلاح سالم) .

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بعمل اللوحات الإرشادية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية مع بدء تنفيذ تلك التحويلات.