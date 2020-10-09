تعرف على آليات توصيل المعاشات لكبار السن.. التضامن توضح

كتب مدحت وهبة

تسعى وزارة التضامن الاجتماعىُ بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لتيسير كافة الإجراءات لصرف المعاشات خاصة لكبار السن حيث تقوم الوزارة فى توصيل المعاشات للمنازل لمن أراد الحصول على هذه الميزة من أصحاب المعاشات فى سن 80 عاما، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت وزارة التضامن، أنّه تم الاتفاق مع إحدى شركات التوصيل لتحديد الراغبين فى توصيل معاشاتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف ايضا من هم فى 75 و70 عاما خلال الفترة القادمة، فى إطار الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن فى أن الهدف من إطلاق هذه الميزة هو تنويع قنوات الصرف وفقا لرغبة كل الشرائح ومنها الصرف من بنك ناصر او البريد اوماكينات الصرف الالية أو من خلال الهيئة القومية للتأمينات، لافته الى أن الوزارة ستتحمل الإعفاء لكبار السن فى كافة وسائل النقل من مترو، واتوبيسات، وسكة حديد، بالتنسيق مع وزارة النقل من خلال بطاقة الرقم القومي.