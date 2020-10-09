الموافقة على إجراء التجارب البشرية على حقن كورونا مستخلصة من دم الخيول بالهند

كتبت إيناس البنا

حصلت تقنية Antisera على موافقة بالهند من أجل التجارب البشرية في المرحلة الأولى، والتى قد تكون أكثر فعالية من العلاج بالبلازما لعلاج COVID-19، وقد يكون "antisera" الذي تم تطويره عن طريق حقن -CoV-2 المعطل في الخيول علاجًا محتملاً لـ COVID-19، حيث ذكر موقع " Thehealthline" الطبى، أنه تم الموافقة بالهند على إجراء المرحلة الأولى من التجربة السريرية البشرية لـ "antisera" التي تم تطويرها عن طريق حقن CoV-2 المعطلة في الخيول ويمكن أن تكون علاجًا محتملاً لـ COVID-19.

ووفقا للتقرير، تم تطوير "antisera" من قبل المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) بالتعاون مع شركة أدوية بيولوجية مقرها حيدر أباد. تم نشر نسخة ما قبل الطباعة من الدراسة المتعلقة بتطوير أمصال الخيول على موقع Research Square.



تجارب على حقن مستخلصة من الخيول

كجزء من الدراسة ، تم تحصين 10 خيول سليمة بفيروس SARS-CoV-2 المعطل وبعد 21 يومًا من التحصين، تم اختبار عينات البلازما، حيث أشارت نتائج عينات البلازما إلى وجود أجسام مضادة IgG محددة لـ SARS-CoV-2

قال الدكتور بالرام بهارجافا، المدير العام لـ المجلس الهندي للأبحاث الطبية ICMR في مؤتمر صحفي، قمنا بتطوير" antisera "للخيول وحصلنا على تصريح لإجراء تجارب سريرية لذلك"، مضيفا لم يخضع "antisera" للتجارب السريرية البشرية حتى الآن لإثبات السلامة والفعالية.

ما هي بالضبط Antisera؟



Antisera هي أمصال أصلية تحتوي على جلوبولين مناعي محدد، والتي لها تأثير وقائي أو علاجي عند إعطائها للأشخاص الذين يعانون من مرض فيروسي أو بكتيري.

يتم تحضير هذا عن طريق حقن مستضدات أو سموم في حيوانات صحية مثل الخيول، وبمجرد حقنها ، تنتج الحيوانات أجسامًا مضادة ترتبط عادةً بمصل جزء الجلوبيولين، وبمجرد إنتاج درجة معينة من الأجسام المضادة ، يتم أخذ الدم من الحيوان وتتم معالجة البلازما لإنتاج مضادات معينة.





Antisera يمكن أن تحفز جهاز المناعة

كان المجلس الهندي للأبحاث الطبية ICMR قد قال في وقت سابق، إن المضادات هي مصل دم يحتوي على نسبة عالية من الأجسام المضادة ضد مستضدات معينة، ويتم حقنها في البشر للمساعدة في تنشيط جهاز المناعة لمحاربة عدوى معينة.

وطورت ICMR و Biological E Limited ، حيدر أباد ، مضادات شديدة النقاء (تربى في الحيوانات) للوقاية والعلاج من COVID-19، حيث تقدم الدراسة دليلًا على إمكانية توليد مناعة عالية النقاء من الخيول ضد CoV-2 والتي يمكن أن تظهر نشاط تحييد متسق وعالي، علاوة على ذلك، فإن الاختبار في الجسم الحي لفعالية هذا المنتج المطوّر محليًا والفعال من حيث التكلفة سيمهد الطريق للتقييم السريري. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لكونها طريقة مستقلة عن المتبرع ، فقد تثبت أنها بديل فعال لبلازما النقاهة لعلاج مرضى COVID-19.

في وقت سابق ، تم استخدام هذه التدابير للسيطرة على العديد من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

ووفقا للخبراء، قد يكون Antisera أكثر فعالية من الأجسام المضادة ، فهو في الأساس مصل يحتوي على أجسام مضادة، يتم الحصول على هذه الأجسام المضادة عن طريق تلقيح الحيوانات واستخدامها لتوفير مناعة ضد مرض معين.

وعلى الرغم من أن البلازما المستعادة من المرضى الذين يعانون من COVID-19 يمكن أن تخدم غرضًا مشابهًا ، فإن خصائص الأجسام المضادة وفعاليتها وتركيزها تظل متفاوتة من مريض إلى آخر ، وبالتالي تجعلها أداة سريرية غير موثوقة لإدارة المريض. وبالتالي ، فإن التوحيد الذي يمكن تحقيقه من خلال طريقة العلاج القائمة على الأمصال للخيول يبرز كمبادرة أخرى رائعة للصحة العامة بدعم من ICMR في وقت COVID-19.