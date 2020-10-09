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الكهرباء تنفى تعارض قانون التصالح مع تركيب العدادات الكودية للعشوائيات

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 10:22 ص
الكهرباء تنفى تعارض قانون التصالح مع تركيب العدادات الكودية للعشوائيات وزارة الكهرباء
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الكهرباء فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن تعارض قانون التصالح فى مخالفات البناء مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة، مُوضحةً أن العداد الكودى حق لأى مواطن طالما تقدم بطلب يتضمن الإجراءات والشروط اللازمة لتركيب العداد، باعتباره عداداً مؤقتاً لحين تقنين المواطن وضعه مع الدولة، مُشددةً على أنه لن يتم رفع العداد الكودى عن المخالفين بعد إنهاء إجراءات التصالح، بل سيتم تغييره من كودى لمقنن من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار.
 
وفى سياق متصل، تم البدء فى إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لمليون و800 ألف وحدة مخالفة ممن تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، حيث يرجع إقبال المواطنين على تقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نتيجة لوعيهم بمميزات العداد مسبوق الدفع ودقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمشترك فى ظل غياب تدخل العنصر البشرى.

تركيب العدادات

الحكومة

اخبار عاجلة

الكهرباء

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