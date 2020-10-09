الكمامات تحمى من كورونا أكثر من واقى الوجه.. اعرف الأسباب

كتبت إيناس البنا

أجرى باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) دراسة، تظهر أن أقنعة الوجه تبدو أكثر فاعلية من دروع الوجه في الحد من طرد الهباء التنفسي الذي يمكن أن ينقل متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة COVID-19.

COVID-19 هو العامل المسئول عن جائحة فيروس كورونا الحالي 2019 الذي لا يزال يشكل تهديدًا مستمرًا للصحة العامة العالمية والاقتصاد.

باستخدام جهاز محاكاة رذاذ السعال لطرد جزيئات الهباء الجوي الصغيرة إلى أغطية وجه مختلفة، وجد الفريق أن جهاز التنفس الصناعي N95 ، وقناع الإجراء ، وقناع القماش ، وطرق العنق يقلل بشكل فعال من انبعاث الهباء الجوي ، بينما لم يكن درع الوجه كذلك، وفقا للدراسة المنشورة على موقع medRxiv *.



أقنعة الوجه

يمكن أن يحدث الانتقال المجتمعي من خلال قطرات الهباء الجوي المصابة



يمكن أن ينتقل -CoV-2 من شخص لآخر عن طريق رذاذ كبير للجهاز التنفسي (قطر أكبر من حوالي 10 ميكرومتر) يتم إنتاجه عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتنفس أو يتحدث أو يغني.

ومع ذلك، تنبعث الهباء الجوي الأصغر أيضًا أثناء هذه الأنشطة، مما يشير إلى أن انتقال الفيروس قصير المدى المحمول جواً قد يكون ممكنًا أيضًا.

للحماية من هذا المسار المحتمل لانتقال المجتمع، أوصت العديد من هيئات الصحة العامة، بما في ذلك مركز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ، بأن يرتدي عامة الناس أقنعة الوجه أو غيرها من أغطية الوجه كأجهزة للتحكم في المصدر.

ومع ذلك ، غالبًا ما يكره الناس ارتداء أقنعة الوجه ، ويمكن أن تكون مستويات الامتثال منخفضة وغير متسقة ، كما يقول الباحثون.

وقد يقوم الأشخاص بإزالة القناع واستبداله بشكل متكرر والاستمرار في تعديله، مما قد يؤدي إلى تلوث اليدين، ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى انتقال الفيروس، خاصة في الحالات التي يتم فيها إعادة استخدام الأقنعة.

اقتراح دروع الوجه كبديل



في مقال رأي في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية ، اقترح الباحثون أن دروع الوجه قد تكون أكثر فاعلية في الحد من انتقال العدوى في المجتمع، لأنها أكثر راحة وبالتالي من المرجح أن يتم تبنيها على نطاق واسع من قبل الجمهور، ومع ذلك ، فقد فحصت دراسات قليلة دروع الوجه كأجهزة للتحكم في المصدر، ولا توجد بيانات كمية حول الفعالية.

أقنعة الوجه أكثر فاعلية من درع الوجه



وفقا لنتائج الدراسة وجد أنه في المتوسط ​​، أوقف جهاز التنفس الصناعي N95 99 ٪ من إجمالي رذاذ السعال الذي يتم طرده في البيئة، في حين أن قناع الإجراء الطبي حجب 59 ٪ ، وقناع الوجه القماشي بنسبة 51 ٪، من ناحية أخرى ، أوقف درع الوجه 2 ٪ فقط من رذاذ السعال الذي يتم طرده في الغلاف الجوي.