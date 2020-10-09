القوى العاملة تتابع إعادة جثمان مصرى توفى بأزمة قلبية فى السعودية

كتب أسامة عبد الحميد

يصل إلى أرض الوطن فجر غد السبت، جثمان المواطن المصرى جمال فتحى سيد فتح الله، الذى وافته المنية نتيجة أزمة قلبية مفاجئة ،وذلك على رحلة شركة النيل للطيران التى تصل إلى مطار القاهرة فى الساعة الخامسة والثلث صباحا .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كان قد أصدر تعليماته فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض ، بمجرد علمه بالوفاة بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصرى إلى أرض الوطن بالتنسيق مع القنصلية ، فضلا عن متابعة مستحقاته المالية . وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسرة المتوفى وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وأضاف المتحدث الرسمى ، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالى ، أشار فيه الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض ، إلى أن المواطن المصرى الذى وافته المنية نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، كان يعمل سائق شاحنة درجة أولى بشركة روافد للمقاولات العامة وصيانة الطرق بمدينة الدمام،لافتا إلى أنه قام بالتواصل مع إدارة الشركة لإنهاء صرف مستحقاته.

وأوضح الملحق العمالى فى تقريره للوزير ، أنه تم إيداع الجثمان بالمستشفى لحين إنهاء إجراءات التصريح لشحنة إلى مسقط رأسه مركز اهناسيا محافظة بنى سويف .

وتابع قائلا : إنه تم التواصل مع أخيه فى مصر ، وأبدى رغبته فى محاولة شحن الجثمان فى أقرب وقت، وتم توجيهه لعمل تفويض لأحد الأشخاص المتواجدين بالدمام لاستلام تصريح الدفن من القنصلية العامة بالرياض وإنهاء الإجراءات، وتم إرسال التفويض من مركز عمليات وزارة الخارجية المصرية إلى القنصلية العامة بالرياض.

ولمزيد من اختصار الوقت توجه محمد عزام الملحق الإدارى بالقنصلية العامة بالرياض، وكريم أبو السعود الملحق العمالى بمكتب التمثيل العمالى بالرياض صباح يوم الجمعة إلى مقر القنصلية العامة بالرياض لإنهاء إجراءات تصريح شحن الجثمان وتسليمه لصاحب التفويض الذى قدم الشكر لأعضاء البعثة الدبلوماسية على سرعة استجابتهم لرغبة أخو المتوفى .











