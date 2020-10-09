اليوم السابع
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الصحة ترد على تداول رسالة صوتية منسوبة لمسئول تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 10:10 ص
الصحة ترد على تداول رسالة صوتية منسوبة لمسئول تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا وزارة الصحة
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الصحة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما يتم تداوله من رسالة صوتية منسوبة لأحد المسئولين تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية،  مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة الصوتية المتداولة التي تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية، وأن الرسالة مفبركة، مُوضحةً أن لقاح الأنفلونزا الموسمية سليم وآمن ومطابق لكافة المعايير القياسية الدولية، ويتم تحديثه سنوياً، مُناشدةً المواطنين استقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة للوزارة، سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وفي سياق متصل، تم زيادة حصة لقاحات الأنفلونزا الموسمية لهذا العام بخمسة أضعاف مقارنةً بالعام الماضي، لتلبية احتياجات المواطنين خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال توفير 2.5 مليون جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية مقابل 500 ألف جرعة بالسنوات الماضية، حيث حرصت الدولة هذا العام على استقدام اللقاح الأفضل، وهو اللقاح الرباعي السلالات للوقاية من الأنفلونزا الموسمية خلال فصل الشتاء، باعتباره ليس له أي أعراض جانبية أو مضاعفات، وتتمثل أبرز الفئات المستهدفة بالمصل في أصحاب الأمراض المزمنة (السكر والضغط والفشل الكلوي والقلب، ومرضى الحساسية ومرضى التليف الرئوي والسدة الرئوية، والأطفال أكبر من 6 أشهر، ومرضى ضعف المناعة، والحوامل، وكبار السن).
 
 

الصحة

اللقاح الموسمى

انفلونزا

تقرير الشائعات

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