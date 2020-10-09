الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع فى شقة بأسوان

انتقلت القوات لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء ونجح رجال الإطفاء في إخماد النيران والسيطرة عليها، والتهمت النيران بعض محتويات الشقة. كما تم استدعاء سيارات الإسعاف، وأسفرالحريق عن 3حالات إصابة بحروق واختناق، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تم تحرير محضر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وتشير إدارة الحماية المدنية إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون. وتوضح الإدارة ، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.