الحكومة تفند شائعة خصخصة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة

كتبت هند مختار

نفت وزارة الصحة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مُوضحةً أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلى اجتماعى يغطى جميع المواطنين وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين، ويتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات الخاصة، مُشددةً على أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمنظومة تخضع لإشراف الوزارة.

وفى سياق متصل، بلغت تكلفة التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه 4.2 مليار جنيه بموازنة 2020 / 2021، ليشمل عدداً أكبر من المحافظات، حيث تشهد محافظة الأقصر وضع اللمسات النهائية لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمسة وهي (الأقصر - الإسماعيلية - أسوان - جنوب سيناء - السويس)، حيث بدأ تسجيل المواطنين بها بعد نجاحه في التطبيق وخدمة عشرات الآلاف من الأهالي في بورسعيد، في حين يتم تطبيق المشروع بمحافظة الأقصر في 8 مستشفيات و59 وحدة صحية، وقد تم تسجيل 800 ألف مواطن، وفتح 182 ألفاً و819 ملفاً عائلياً، حتى الآن بمحافظة الأقصر، بما يعادل حوالي 64% من إجمالي عدد سكان المحافظة.