الإسكان تكذب شائعة رفع اسم اللواء باقى زكى من نفق التسعين بالقاهرة الجديدة

كتبت هند مختار

نفت وزارة الاسكان فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن صندوق الإسكان الاجتماعي يرسل خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم مع تغريمهم 20 ألف جنيه.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإرسال صندوق الإسكان الاجتماعي أي خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم أو تغريمهم أي مبالغ مالية، وأن هذه الخطابات مفبركة، وغير تابعة للصندوق نهائياً، مُوضحةً أن الصندوق يمتلك قنوات اتصال متعددة تتمثل في (الموقع الإلكتروني، والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومراكز خدمة العملاء)، يمكن أن يتوجه من خلالها لمخاطبة الجمهور، دون إرسال أية خطابات رسمية، مُناشدةً المواطنين ضرورة الرجوع لتلك القنوات الرسمية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الخطابات.

كما نفت الوزارة ماتردد من أنباء بشأن رفع اسم اللواء "باقي زكي" من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع اسم اللواء "باقي زكي" من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة، وأن اسم نفق اللواء "باقي زكي" كما هو دون تغيير وفقاً لتكليف رئيس الوزراء، مُشددةً على أن إطلاق أسماء أبطال حرب أكتوبر على أي منشأة أو شارع في أنحاء الجمهورية هو نوع من التقدير والتكريم لهم.