الإرشاد الزراعى ببورسعيد يوفر تقاوى مجانية لمحصول البنجر بمنطقة سهل الطينية.. صور

بورسعيد _ محمد فرج

أكد المهندس على سليمان، مدير الإرشاد الزراعى، بمحافظة بورسعيد، أنه تم صرف تقاوى مجانية لـ2 حقل إرشادى بمساحة الحقل واحد فدان، وذلك تدعيما منا بالتقاوى الإرشادية المجانية مختلفة الأصناف لمحصول السكر والواردة من معهد المحاصيل السكرية لزراعتها بمنطقة سهل الطينية شرق القناة.

وأضاف مدير الإرشاد الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار انطلاق الجهاز الإرشادى لزيارة منطقة سهل الطينة شرق القناة، استجابة لتفعيل وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ووزير الزراعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لتنمية شرق القناة.

وأوضح مدير الإرشاد الزراعى، أنه تم اختيار حقلين لإجراء تجارب إرشادية بسهل الطينة مساهمة فى تنمية سيناء شرق القناة، مع مراعاة متابعة هذه الحقول من قبل، الدكتور عصام عامر، رئيس الفريق العلمى بمعهد المحاصيل السكرية، والمهندس إيهاب عبد المجيد السبع، أخصائى محصول بنجر السكر، بمديرية الزراعة، للوقوف على متابعة هذه التجارب، حيث وجد أن نسبة الإنبات متوسطة فى هذه المنطقة نظرا لأنها منطقة وليدة العهد فى الزراعة، وذلك تمهيدا لوضع الأسس العلمية الصحيحة وإجراء تحاليل للتربة لمعرفة المستويات للعناصر التى تحتاجها هذه الأراضى حتى يمكن البدء فى الاستصلاح والإعداد والتجهيز والغسيل قبل زراعتها.

وتابع سليمان، أن كل هذه التجهيزات قبل بداية زراعة محصول استصلاحى بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة لمحصول بنجر السكر بمنطقة سهل الطينية شرق القناة وذلك لتنمية سيناء.

وفى وقت سابق، أكد المهندس على سليمان، مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد، بأنه تم حصاد 9 الآف 197 فدان أرز بالقطاعات المختلفة، وجار استكمال الحصاد للمساحة المنزرعة، وأن المساحة المنزرعة 28 ألف فدان 19 قيراطا، وجار تقدير الإنتاجية لمحصول الأرز عند انتهاء موسم الحصاد.

وأشار سليمان، إلى أنه تم توعية بسرعة إخلاء الزراعات التى تم حصادها استعدادا لتجهيز الموسم الشتوى 2020 /2021 تمهيدا لتدوير مخلفات محصول الأرز، وعدم القيام بحرق القش حتى لا يحدث التلوث للبيئة.

وأكد سليمان، بأن الإرشاد الزراعى قام بدورات تدريبية وندوات التوعية لأعضائها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون أو يتعرضون لدفع غرامات مخالفات كبيرة، فضلا عن توعية المزارعين بأضرار حرق قش الأرز على البيئة وتلوث الهواء.



المهندس على سليمان مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد



زراعة محصول البنجر



زراعة محصول البنجر



زراعة محصول البنجر



زراعة محصول البنجر



زراعة البنجر



زراعة محصول البنجر