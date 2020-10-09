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الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدًا منها 7 مساجد بشمال سيناء

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 01:00 ص
الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدًا منها 7 مساجد بشمال سيناء مسجد
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 21 مسجدًا، في 5 محافظات بينها 7 مساجد بشمال سيناء، ومسجدين بالإسكندرية، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى الآن 337 مسجدًا بزيادة 23 مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
 
والمساجد المقرر افتتاحها في المحافظات هي :" مسجد الشهيد أحمد المنسي - سوق الجملة - برج العرب، ومسجد الشهيد مصطفى أحمد مصطفى - محور المحمودية في الإسكندرية، و7 مساجد بشمال سيناء هي:"مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريش، مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريش، مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش، عمورية قرية عمورية بئر العبد، ال عمار قرية رمانة بئر العبد، الغزلان حي الغزلان بئر العبد، التجمع العمراني حي ابني بيتك العريش".
 
وفى محافظة أسيوط تتفتح مديرية الأوقاف مساجد "الهادي البشير – عزبة المراكبية البداري، الرحمن – شو القنطرة – ابنوب، الري – ديروط، وزارة الرى، محمود سليمان – نزلة عبد اللاه- ديروط، الأحمدى – نزلة عبد اللاه – ديروط، الفتح الإسلامي – بانوب- ديروط، بلال بن رباح- شلشن – ديروط، القاضي – حبلصه – القوصية، الرحمن – عزبة يوسف – البداري".
 
وفى البحيرة تفتتح مديرية أوقاف البحيرة مسجد ابراهيم عبد العال سيدى شحاتة – كفر الدوار، وفى الدقهلية سيتم افتتاح مسجدى "الديسة عزبة الديسة بني عبيد، السوابعة ميت يعيش".
 
وأكدت وزارة الأوقاف، أن الافتتاحات ما زالت متوالية مستهدفة افتتاح 350 مسجدًا خلال هذين الشهرين.
 

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