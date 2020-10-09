افتتاح 7 مساجد بشمال سيناء اليوم ضمن احتفالات ذكرى انتصار أكتوبر

شمال سيناء ـ محمد حسين

يفتتح اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وقيادات مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الجمعة، 7 مساجد جديدة. وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أن المساجد هى: "مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريش، مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريش، مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش، عمورية قرية عمورية بئر العبد، ال عمار قرية رمانة بئر العبد، الغزلان حى الغزلان بئر العبد، التجمع العمرانى حى ابنى بيتك العريش.

وقال محافظ شمال سيناء، إن افتتاح المساجد الجديدة يأتى فى إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ47 لانتصار أكتوبر. وأضاف أن احتفال المحافظة بذكرى النصر هذا العام جاء بافتتاح مشروعات جديدة ومنوعة بينها مشروع تطوير مدينة العريش وافتتاح مدارس ومحطات تحلية مياه بمراكز العريش وبئر العبد والشيخ زويد، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تتواصل الاحتفالات بافتتاح مشروعات خدمية منوعة فى مجال الإسكان والطرق والمياه بمركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء .