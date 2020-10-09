استدعاء ضابط التحريات لسؤاله فى واقعة ضبط متهمين بقتل خفيرين بالمقطم

كتب سليم على

استدعت النيابة العامة بجنوب القاهرة، ضابط التحريات لسؤاله فى واقعة القبض على متهمين بقتل خفيرين داخل قطعة أرض بمنطقة المقطم، لسؤاله حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في فك لغز العثور على جثة خفيرين مقتولان داخل قطعة أرض فضاء يتوليان حراستها بمنطقة المقطم، تبين إن وراء ارتكاب الواقعة شخصين وتمكن رجال المباحث من ضبطهما. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بتلقية بلاغًا من شرطة النجدة بوجود إطلاق نار بأرض فضاء بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثى عامل وابن شقيقه، مقتولان بالرصاص، وتم نقلهما الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. وبإجراء التحريات تبين أن مجهولين أطلقوا النيران عليهما ولاذوا بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.