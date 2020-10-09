إطلاق شارة بدء الماراثون القومى للدراجات ببنى سويف احتفالا بانتصارات أكتوبر

بنى سويف - هانى فتحى

أطلق الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف شارة بدء ماراثون الدراجات، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظات الجمهورية تحت شعار (رياضتك مناعتك - دراجتك صحتك)، حيث انطلق الماراثون فى تمام الساعة 8 صباحا من أمام مبنى ديوان عام المحافظة على الكورنيش وذلك بمشاركة 300 شاب وفتاة وكبار السن.

وتأتى هذه المبادرة تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة والتى يؤكد عليها بشكل مستمر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كثير من توجيهاته.

وفى كلمته، أثناء اصطفاف المتسابقين، نقل الدكتور عاصم سلامة تحيات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم للمشاركين فى الماراثون والقائمين على تنظيمه، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بتقديم كل أوجه الدعم لتسهيل وإقامة الماراثون الذى يأتى فى إطار الاحتفال بذكرى وطنية عزيزة على قلوب كل المصريين وهى انتصار أكتوبر العظيم، بالإضافة إلى أن الماراثون يأتى ضمن توجهات الدولة بتشجيع المواطنين على الممارسة الرياضية السليمة والمستمرة.

وأضاف نائب المحافظ أن من أهم ثمار تلك المبادرات تغيير ثقافة المواطن نحو استعمال الدراجات بديلا عن للسيارات، ونشر هذه الثقافة بين الشباب والفتيات، والتأكيد على تأثير تلك الرياضة على النواحى البدنية والصحية، بجانب أن مثل هذه المسابقات تعطى صورة ايجابية عن المواطن وتعزز ثقته بنفسه، وأيضا صورة ايجابية عن حجم المشروعات المنفذة ورؤية الدولة الطموحة ضمن رؤية مصر 2030 خاصة فى محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

من جهته أوضح مصطفى إبراهيم مدير الرياضة أن الماراثون يشارك فيه 300 متسابقاً ومتسابقة وينقسم إلى 3 أنواع: الأول ماراثون للشباب انطلق "الساعة 8 صباحا " وصولاً لمدخل المطاحن أعقبه ماراثون الفتيات" 8.10 صباحا " حتى مركز شباب العبور، بالإضافة إلى ماراثون ثالث لكبار السن بعده "فى الساعة 8.20 صباحا " حتى مركز مؤتمرات الجامعة.

وأضاف إبراهيم دهشان أن عملية تسابق المشتركين فى الماراثون تبدأ بأنهم يستقلون الدراجات على طول الكورنيش بداية من أمام مبنى المحافظة وعودة لنقطة البداية فى الجهة المقابلة، مشيرا إلى دعم المحافظة من خلال التنسيق مع المرور لتعديل الحركة المرورية وعمل محاور بديلة أثناء إقامة الماراثون، بالإضافة إلى التنسيق مع الصحة والإسعاف لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للتعامل مع أية مواقف طارئة.

وشهدت مراسم إطلاق شارة البدء حضور كل من: هشام فخرى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى للدراجات، والدكتورة سهام فتحى مدير عام بوزارة الشباب والرياضة، والعميد وليد البيلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف ومصطفى إبراهيم مدير عام المديرية لقطاع الرياضة، وإبراهيم دهشان مدير عام المديرية لقطاع الشباب، وأحمد طارق رئيس منطقة بنى سويف الدراجات.