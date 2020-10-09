اليوم السابع
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خالد صلاح
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أوروبا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد للمرة الأولى

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:36 م
أوروبا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد للمرة الأولى كورونا
رويترز

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سجلت القارة الأوروبية للمرة الأولى أكثر من مئة ألف حالة إصابة بكورونا في يوم واحد وهو ما رصدته دول القارة أمس الخميس إذ شهدت دول مثل روسيا وبريطانيا تصاعدا مطردا في عدد المصابين يوميا على مدى الأيام الخمسة الماضية.

وواصلت حالات الإصابة في أنحاء أوروبا الزيادة على مدى الأيام السبعة الماضية على الرغم من أن انتشار المرض في دول من الأكثر تضررا مثل الهند والبرازيل بدأ في الانحسار.

وتركز التفشي في أوروبا في بريطانيا وروسيا وإسبانيا وفرنسا إذ سجلت كل دولة منهم أكثر من عشر آلاف حالة يوميا على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وسجلت القارة الأوروبية حتى الآن 16 بالمئة من إجمالي إصابات كورونا في العالم ونحو 22 بالمئة من الوفيات بالمرض. وأمس الخميس عندما تخطت الحالات اليومية في القارة المئة ألف كانت أوروبا الشرقية أكثر منطقة تضررا بأكثر من 33600 حالة يوميا.

وكان متوسط العدد اليومي لحالات الإصابة في أوروبا عند 78 ألف حالة في بداية أكتوبر تشرين الأول مقارنة بمتوسط بلغ 47500 حالة في سبتمبر


أوروبا

إصابة بكورونا

كورونا

فيروس كورونا

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