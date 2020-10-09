اليوم السابع
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أعمال تطوير ورفع كفاءة الإنارة وحملات نظافة ليلية بمصيف بلطيم فى كفر الشيخ .. صور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 09:28 م
أعمال تطوير ورفع كفاءة الإنارة وحملات نظافة ليلية بمصيف بلطيم فى كفر الشيخ .. صور جانب من حملات النظافة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملات نظافة ليلية بمصيف بلطيم، وإعادة تجميل المصيف، ورفع كفاءة الإنارة، وتطهير خطوط الصرف الصحى، بالإضافة إلى حملة نظافة ليلية بدسوق، وإزالة الإعلانات المخالفة بسيدى سالم، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

وأشرفت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق على توصيل خط لتصريف مياه الأمطار بطول 42م بقرية سنهور المدينة، وعلى حملة النظافة بمنطقة المستعمرة بحى شمال، كما تابعت إنهاء مشكلة الصرف الصحى بمربع الصحة بحى جنوب، وصيانة وتركيب كشافات ليد بطريق المستشفى العام وأمام مستشفى الحميات، وأعمال الصيانة لكشافات الإنارة وتطهير خطوط الصرف الصحى بقرية جماجمون التابعة لمحلة أبوعلى.

 

وأشرف العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم على حملات النظافة والتجميل بالفترة المسائية، للقضاء على التراكمات والوصول إلى أعلى معدلات النظافة للمدينة ،ورفع المخلفات وإجراء أعمال التجميل بقسم الصيانة والمرافق ببناء سور الحملة الميكانيكية وتأمين السور بالارتفاع المناسب، حفاظا على المعدات والسيارات بالحملة الميكانيكية، ورفع كفاءة النظافة بكافة بالشوارع بالمشاركة مع الحملة الصحية بالمدينة لرش وتعقيم الأماكن الحيوية بمناطق المصيف، مشدداً على ضرورة استمرار تلك الحملات بصفة يومية، وتضم العاملين بقسم النظافة والتشجير،وقسم الصيانة والمرافق، للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمدينة كمدينة سياحية.

 

 

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