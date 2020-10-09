أسعار النفط تسجل 43.26 دولار لبرنت و41.14 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 43.26 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضاً بمقدار 8 سنتات، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41.14 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 5 سنتات.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا، لتهبط في نهاية أسبوع حققت فيه مكاسب كبيرة بفعل مخاطر احتمال انخفاض الإمدادات من النرويج بما يصل إلى 25 ٪ بسبب إضراب عمال بالقطاع وفقا لرويترز حيث أن الخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب بنحو 10% هذا الأسبوع، وهو أول ارتفاع في ثلاثة أسابيع، إذ صعدت الأسعار استجابة لإضراب عمال بقطاع النفط النرويجي.

ومن جانبه، قال محمد باركيندو أمين عام أوبك أمس، إن الأسوأ لسوق النفط انتهى، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا حيث قالت إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ الذروة في أواخر العقد القادم وقد يبدأ في التراجع بحلول ذلك الوقت، في تحول كبير لمنظمة المنتجين تعكس التأثير المستمر لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد وعادات المستهلكين.

يأتي التنبؤ الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الوارد في توقعات النفط العالمي 2020 للمنظمة، في ظل تنامي عدد من التوقعات الأخرى بأن الجائحة ربما تمثل نقطة تحول لذروة الطلب على النفط.