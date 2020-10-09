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أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 9-10-2020

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 03:16 م
أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 9-10-2020 ذهب وعملات
كتبت ريهام الباشا

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر بقيمة 10 جنيهات، ليسجل الذهب 833 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، وذلك بعد ارتفاع أوقية الذهب من 1886 دولارا إلى 1915 دولار مع توقعات بتغير آخر للأسعار الساعات القليلة المقبلة.

 

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 : 714 جنيها.

عيار 21 : 833 جنيها.

عيار 24 : 952 جنيها.

 

واستقرت أسعار العملات اليوم  أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار اليوم:  15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو الأوروبى: 18.37 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.13 جنيه للشراء، 20.38 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى: مسجلا 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.24 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.


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