اليوم السابع
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أسعار الأسماك تسجل انخفاضا بسوق العبور للجملة .. تعرف عليها

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 09:00 ص
أسعار الأسماك تسجل انخفاضا بسوق العبور للجملة .. تعرف عليها أسماك - صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 9 – 10 – 2020 بسوق العبور للجملة انخفاضا لعدد من الأصناف، أبرزها البلطى المزارع، حيث تراوح سعر البلطى المزارع "2" ما بين 17 و 21 جنيها للكيلو مقابل 18 – 22 جنيها، والبلطى المزارع "1" سجل ما بين 23- 26 جنيهًا، مقابل 24 – 28 جنيها، وسجل البلطى الأسوانى ما بين 17-37 جنيهًا، وسجل الفيليه البلطى ما بين 30 – 100 جنيهًا.

 

وانخفض أسعار البورى 1 لتتراوح بين 39 – 45  جنيها، بدلا من 40 – 46 جنيها، فيما سجل البورى "2" أسعارًا تتراوح بين 32-38 جنيها، كما انخفض سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 40 – 200 جنيها بدلا من 50 – 210 جنيها .

 

واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 130 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها، وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو، وسجل الدنيس 90 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسى ما بين 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهًا، وموسى بين 50-66 جنيهًا للكيلو، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد ما بين 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس.

 

وتراوح سعر السمك المازليا ما بين 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور ما بين 20 – 30 جنيها، والوقار ما بين 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة ما بين32 – 38 جنيها، واستقرت أسعار سمك برانيس إسكندرانى، ما بين 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، وسجل سعر كيلو القشر بياض بين 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين 70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها، والسردين ما بين 27 – 33 جنيها، وتراوح سعر سمك القرامين الشيلان ما بين 10 – 20 جنيها.


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