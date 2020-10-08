112 مليون دولار تراجع فى واردات مصر من اللحوم يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات حكومية، تراجع الواردات المصرية من اللحوم بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث بلغت وارداتها نحو 167 مليون و480 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 279 مليون و669 ألف دولار في شهر يوليو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 112 مليون و189 ألف دولار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من اللحوم، جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 908 مليون و242 ألف دولار في يوليو ماضي، مقابل مليار و424 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 516 مليون و137 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم السلع الاستهلاكية غير المعمرة كلا من الألبان ومنتجاتها بقيمة 62 مليون و292 ألف دولار، مقابل 70 مليون و132 ألف في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 7 ملايين و840 ألف دولار، يليها التفاح الطازج بقيمة 4 ملايين و751 ألف دولار، مقابل 7 ملايين و882 ألف دولار، خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 3 ملايين و131 ألف دولار، ثم واردات دقيق القمح بقيمة 72 ألف دولار في يوليو الماضين مقابل 251 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.28 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020، مقابل 4.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق له 2019 بنسبة انخـفاض قدرها 51.8٪.