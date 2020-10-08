اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال يكشف لـ"إكسترا نيوز" تفاصيل لائحة الموارد البشرية.. فيديو

الخميس، 08 أكتوبر 2020 06:58 م
وزير قطاع الأعمال يكشف لـ"إكسترا نيوز" تفاصيل لائحة الموارد البشرية.. فيديو الدكتور هشام توفيق
إبراهيم سعيد

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قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الهدف من تغيير اللائحة التنفيذية ربط الأجور بالإنتاج، مضيفا:"بنسمع عن الموضوع دا من 20 سنة ولأول مرة بنفذها". وأوضح توفيق خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، أحد العناصر المهمة فى الإصلاح، لافتا إلى أن القانون الجديد إتاح إمكانية التغيير فى اللائحة التنفيذية الموحدة للشركات.

وتابع قائلا: "الأجور فى شركات قطاع الأعمال كانت متواضعة للغاية"، لافتا إلى أنه من خلال اللائحة التنفيذية سيتم ضم الأجور المكملة مثل الحوافز إلى الأجور الأساسية".

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام هم العناصر الأساسية للتطوير، لافتا إلى أنه تم ألزام كافة شركات قطاع العام التأمين على موظفيها والعلاج على نفقة الشركات.


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