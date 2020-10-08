وزير قطاع الأعمال: نعمل على إنشاء 7 محالج فى أكثر من محافظة.. فيديو

إبراهيم سعيد

قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن تجربة تداول القطن في عدد من المحافظات نجحت نجاحًا كبيرًا، وجار إنشاء 7 محالج في أكثر من محافظة. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، مساء اليوم الخميس: "نفذنا مشروعات باستثمارات 21 مليار جنيه لتحديث شركات الغزل والنسيج".

وتابع وزير قطاع الأعمال العام: "بذلنا مجهودا كبيرا وضخما من أجل تقليل عمليات الغش في النقل من غيط الفلاح إلى المحالج، وذلك من خلال نظام التداول في العديد من المحافظات، منها بني سويف والفيوم والبحيرة والشرقية".

ولفت إلى أن العام القادم سيكون بداية دخول القطن في بورصة السلع التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي كانت موجودة منذ عام 1907 في محافظة الإسكندرية.