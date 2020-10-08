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وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان حفلا فنيا احتفالا بالعيد القومى.. صور

الخميس، 08 أكتوبر 2020 02:31 ص
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدان حفلا فنيا احتفالا بالعيد القومى.. صور جانب من الاحتفال
الغربية _ عادل ضرة

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شهد الدكتور سيد القصير وزير الزراعة، ومحافظ الغربية، الحفل الفني الذي أقامته محافظة الغربية احتفالا بالعيد القومي ال 222 للمحافظة وذلك بالمركز الثقافي بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والدكتور أحمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والبرلمانية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري تلاها كلمة من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عبر فيها عن امتنانه لحضور معالي وزير الزراعة للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي، كما وجه المحافظ التحية لشعب الغربية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة والمتزامنة مع العيد القومي للمحافظة.

وقامت الفنانة حنان شوقي بتقديم الحفل الذي شارك فيه مجموعة من المواهب المتميزة في العزف والغناء والباليه، وعلى مدار ساعة كاملة استمع الحاضرين إلى الأغاني الوطنية الأصيلة ، واختتم الحفل بتقديم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لدرع المحافظة للدكتور سيد القصير وزير الزراعة والدكتور أحمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يذكر أن محافظة الغربية قد احتفلت في صباح اليوم بتنفيذ طابور العرض الفني والرياضي وافتتاح معرض منتجات صنع بأيدينا بأرض إستاد طنطا الرياضي والذي شارك في تنظيمه فريق متطوعي الغربية .

 

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وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدا حفل فني بالمركز الثقافي إحتفالا بالعيد القومي (1)
 

 

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدا حفل فني بالمركز الثقافي إحتفالا بالعيد القومي (2)
 

 

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدا حفل فني بالمركز الثقافي إحتفالا بالعيد القومي (3)
 

 

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدا حفل فني بالمركز الثقافي إحتفالا بالعيد القومي (4)
 

 

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدا حفل فني بالمركز الثقافي إحتفالا بالعيد القومي (5)
 

 

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدا حفل فني بالمركز الثقافي إحتفالا بالعيد القومي (6)
 

 

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يشهدا حفل فني بالمركز الثقافي إحتفالا بالعيد القومي (7)

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