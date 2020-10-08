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وزير الخارجية الروسي يعين ألكسندر كينشاك مبعوثا روسيا جديدا لسوريا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 04:09 م
وزير الخارجية الروسي يعين ألكسندر كينشاك مبعوثا روسيا جديدا لسوريا لافروف
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية الحدث منذ قليل، أن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف يعين آلكسندر كينشاك مبعوثا روسيا جديدا لسوريا.

وقبلها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الأرمينى، زغراب مناتساكانيان، سيزور موسكو الإثنين المقبل، حيث سيجتمع مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، وفقا لما ذكر موقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق، أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف أن بلاده ستعود للحوار مع أرمينيا حول قضية "قره باغ" بعد انتهاء مرحلة النزاع العسكرى هناك، مؤكدا أنه بإمكان روسيا وتركيا التأثير إيجابا على خفض التصعيد.


لافروف

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سوريا

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