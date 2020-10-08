وزير الأوقاف ينعى الدكتور محمد كمال.. ويؤكد فقدنا قامة علمية راسخة

كتب على عبد الرحمن

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

وأكد جمعة فى بيان اليوم أن الراحل رحمه الله كان قامة علمية وفكرية كبيرة إلى جانب دماثة الخلق وسعة الصدر وعمق الفكر، سائلا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

توفي العالمَ الجليل والفقيه الأصولي الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مساء اليوم، عن عمر يناهز 74عامًا.

ونعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، العالمَ الجليل، وقال في بيان له: إن الفقيد الراحل أثرى الفكر الإسلامي بالعديد من الموسوعات الفقهية والمصنفات المهمة والمعتبرة، خاصة في مقاصد الشريعة وأحكام الأسرة والإفتاء والقانون، وقد استفاد منها عدد كبير من الباحثين في الفقه الإسلامي وعلومه.

وأشار إلى أن الراحل -رحمه الله- قدَّم خدمات علمية جليلة لدار الإفتاء المصرية على مدى العقود الماضية، داعيًا الله أن يثيبه عليها جميل الثواب، وأن يجعلها ذخرًا له يوم الدين.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله أن ينزله منازل الأولياء والصالحين وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.